S.O.S Помгите пожалуйста! Выпишите вначале соовосочетание, а затем слова. Обозначт?? в словосочетаниях главное слово. Укажите четыре разные части речи. P.S 123

Русский язык

S.O.S Помгите пожалуйста! Выпишите вначале соовосочетание, а затем слова. Обозначт?? в словосочетаниях главное слово. Укажите четыре разные части речи. P.S 123

Автор: Гость