S.O.S Помгите пожалуйста! Выпишите вначале соовосочетание, а затем слова. Обозначт?? в словосочетаниях главное слово. Укажите четыре разные части речи. P.S 123
Русский язык
S.O.S Помгите пожалуйста! Выпишите вначале соовосочетание, а затем слова. Обозначт?? в словосочетаниях главное слово. Укажите четыре разные части речи. P.S 123
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Словосочетания:начало(гл) урока,читает(гл) книгу,интересная книга(гл),стремиться(гл) к знаниям,компьютерный класс(гл),беседовать(гл) с товарищем,посетить(гл) музей,изредка посещать(гл).Главное слово сверху обозначить крестиком×.Все остальное слова. Читает -глагол,музей-сущ.,изредка-наречие,интересная-прилагат.
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