Большинство клопов, божьи коровки, некоторые листоеды вооружились для своей защи??ы : запох от клапов отвратителен, а божьи коровки выделяют желтую ядовитую жидкость. Объясните передачу запохов
Физика
Большинство клопов, божьи коровки, некоторые листоеды вооружились для своей защи??ы : запох от клапов отвратителен, а божьи коровки выделяют желтую ядовитую жидкость. Объясните передачу запохов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Запах передаются с помощью дифузии. дифузия-передача молекул по пространству
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