СРОООООЧНО РЕШИТЕ ПОЖАЛУЙСТА! найдите масштаб картыи если 1)3 см на карте соответс??вуют 150 км;2) 5 см на карте соответствуют 700 км ;3)4,5 см на карте соответствуют 2460,км
Математика
СРОООООЧНО РЕШИТЕ ПОЖАЛУЙСТА! найдите масштаб картыи если 1)3 см на карте соответс??вуют 150 км;2) 5 см на карте соответствуют 700 км ;3)4,5 см на карте соответствуют 2460,км
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
От чего искать то ты нармально пиши
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