СРОООООЧНО РЕШИТЕ ПОЖАЛУЙСТА! найдите масштаб картыи если 1)3 см на карте соответс??вуют 150 км;2) 5 см на карте соответствуют 700 км ;3)4,5 см на карте соответствуют 2460,км

Математика

СРОООООЧНО РЕШИТЕ ПОЖАЛУЙСТА! найдите масштаб картыи если 1)3 см на карте соответс??вуют 150 км;2) 5 см на карте соответствуют 700 км ;3)4,5 см на карте соответствуют 2460,км

Автор: Гость