Как написать в столбик 4400:22

Математика
Как написать в столбик 4400:22
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
  4400|22            (44-44=0) ( то что в скобках не надо) - 44    |200   ----     0
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