Как написать в столбик 4400:22
Математика
Как написать в столбик 4400:22
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4400|22 (44-44=0) ( то что в скобках не надо) - 44 |200 ---- 0
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