Назовите ткань клетки которой плотно прилегают друг к другу а межклеточного веще??тва почти нет

Биология
Назовите ткань клетки которой плотно прилегают друг к другу а межклеточного веще??тва почти нет
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Эпиталиальная. Клетки плотно прилегают друг к другу, почти нет межклеточного вещества.
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