Сравните значения выражений если n=12 n+4?4+n (n+2)+7?(n+2)+7 n+0?n-0 n-1-4?n-(4+1) n-6?27-n n-7?24-(n+7) вместо вопросительного знака напишите знак больше или меньше

Математика

Сравните значения выражений если n=12 n+4?4+n (n+2)+7?(n+2)+7 n+0?n-0 n-1-4?n-(4+1) n-6?27-n n-7?24-(n+7) вместо вопросительного знака напишите знак больше или меньше

Автор: Гость