Сравните значения выражений если n=12 n+4?4+n (n+2)+7?(n+2)+7 n+0?n-0 n-1-4?n-(4+1) n-6?27-n n-7?24-(n+7) вместо вопросительного знака напишите знак больше или меньше
Математика
Сравните значения выражений если n=12 n+4?4+n (n+2)+7?(n+2)+7 n+0?n-0 n-1-4?n-(4+1) n-6?27-n n-7?24-(n+7) вместо вопросительного знака напишите знак больше или меньше
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
N+4=2n (n+2)+7-(n+2)+7 n+0-n-0 n-1-4=n-(4+1) n-6:27-2 n-7= 24-(n+7)
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