Сумма и произведение четырёх целых (не обязательно различных) чисел равны 8. Что это за числа?
Математика
Сумма и произведение четырёх целых (не обязательно различных) чисел равны 8. Что это за числа?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1*1*2*4=8. 1+1+2+4=8. Ответ: 1,1,2,4
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