Решить уравнение 5x-4,5=3x+2,5

Алгебра
Решить уравнение 5x-4,5=3x+2,5
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Гость:
Приводим подобные 2x = 7 сокращаем на два x = 3,5
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