Скорость передачи данных через ADSL- соединение равна 256000 бит/с. Через данное соединение передают файл размером 3,5 мегабайта. Определите время передачи файла в секундах
Информатика
Скорость передачи данных через ADSL- соединение равна 256000 бит/с. Через данное соединение передают файл размером 3,5 мегабайта. Определите время передачи файла в секундах
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Для начала мегабайты нужно перевести в байты а затем в биты, для этого 3.5 Мб*1024*1024=3670016 бит, далее скорость передачи делим на размер файла в битах т.е 256000/3670016=0,06 с
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