КАКОЕ ИЗ УТВЕРЖДЕНИЙ ОБ АТМОСФЕРЕ ВЕРНО?))) 1)Температура воздуха повышается с высотой 2) В атмосферном воздухе преобладает азот 3) Большая часть атмосферного воздуха сосредоточена выше озонового слоя 4) Атмосферное давлен...

География
КАКОЕ ИЗ УТВЕРЖДЕНИЙ ОБ АТМОСФЕРЕ ВЕРНО?))) 1)Температура воздуха повышается с высотой 2) В атмосферном воздухе преобладает азот 3) Большая часть атмосферного воздуха сосредоточена выше озонового слоя 4) Атмосферное давление с высотой увеличивается ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!?))) Я СОМНИВАЮСЬ В ОТВЕТЕ, но я думаю правильный ответ номер 2, Подскажите это правильный ответ пожалуйста!!!)))
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По-моему, правильными явлются 2 и 4
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