КАКОЕ ИЗ УТВЕРЖДЕНИЙ ОБ АТМОСФЕРЕ ВЕРНО?))) 1)Температура воздуха повышается с высотой 2) В атмосферном воздухе преобладает азот 3) Большая часть атмосферного воздуха сосредоточена выше озонового слоя 4) Атмосферное давлен...

География

КАКОЕ ИЗ УТВЕРЖДЕНИЙ ОБ АТМОСФЕРЕ ВЕРНО?))) 1)Температура воздуха повышается с высотой 2) В атмосферном воздухе преобладает азот 3) Большая часть атмосферного воздуха сосредоточена выше озонового слоя 4) Атмосферное давление с высотой увеличивается ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!?))) Я СОМНИВАЮСЬ В ОТВЕТЕ, но я думаю правильный ответ номер 2, Подскажите это правильный ответ пожалуйста!!!)))

Автор: Гость