10 словосочетаний из литературных произведений с разными связями слов (управление ,согласование,примыкание)
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10 словосочетаний из литературных произведений с разными связями слов (управление ,согласование,примыкание)
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Управление: 1. Спустился в овраг (Л.Н. Толстой, Война и мир) 2. Человек в тулупчике (Н.В. Гоголь, Мертвые души) 3. Вызванный рассказчицей (А. Грин, Алые паруса) Примыкание: 1. Быстро скользила (А.С. Пушкин, Капитанская дочка) 2. Изредка присылал (И.С. Тургенев, Отцы и дети) 3. Жили хорошо (И.С. Тургенев, Отцы и дети) Согласование: 1. Один толстый (А.П. Чехов) 2. Едкие истины (М.Ю. Лермонтов, Мцыри) 3. Невеселая дорога (А.Н. Некрасов, Школьник) 4. Ледяными сосульками (А.Н. Островский, Снегурочка)
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