Что такое естественный прирост населения? как его расчитывают? каковы различия в ??том показателе в разных регионах мира?

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Население увеличивается. А причина в том, что естественный прирост населения выше уровня смертности во ВСЕХ СТРАНАХ. правда скорость увеличения населения в разных странах разная. например в арабских странах высокий прирост населения из за религии (многожение там и тд) в то время как в европе семья - мама, папа и один ребенок явление самое обычное. но количество населения н падает из-за притока имигрантов.