Катер плыл со скоростью 36 км/ч . в обратную сторону он плыл со скоростью 8,0 м/с . определите среднюю скорость движения катера на всем пути.

Физика

Катер плыл со скоростью 36 км/ч . в обратную сторону он плыл со скоростью 8,0 м/с . определите среднюю скорость движения катера на всем пути.

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