Катер плыл со скоростью 36 км/ч . в обратную сторону он плыл со скоростью 8,0 м/с . определите среднюю скорость движения катера на всем пути.
Физика
Катер плыл со скоростью 36 км/ч . в обратную сторону он плыл со скоростью 8,0 м/с . определите среднюю скорость движения катера на всем пути.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
40 км/ч. Переводим в метры. 1.)36км/ч=36000 0,8=8 2.)36000:8=40000м/ч. Иди если тебе нужно в километрах, то 40000м/час=40км/час
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