Как обосновать правописание причастия в данном предложении: Исторические надпис?? и герб Российской империи, размещавшийся ранее над входом.
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Как обосновать правописание причастия в данном предложении: Исторические надпис?? и герб Российской империи, размещавшийся ранее над входом.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пиши "размещавшийся", т.к. это можно проверить вопросом: "что делавший?". Окончание такое же, как и в вопросе.
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