(10) Вычисли сумму первых 3 членов геометрической прогрессии, если b1=1,1 и q = −1.
Геометрия
(10) Вычисли сумму первых 3 членов геометрической прогрессии, если b1=1,1 и q = −1.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Bn=B1*q^(n-1); B2=1,1*(-1)^(2-1)=-1,1; B3=1,1*(-1)^(3-1)=1,1; сумма первых 3х членов будет 1,1-1,1+1,1=1,1
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