Предметы , которые помогают лучше слышать? Микрофон относиться к этой группе пред??етов?

Окружающий мир
Предметы , которые помогают лучше слышать? Микрофон относиться к этой группе пред??етов?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Помогает лучше слышать слуховой аппарат, а микрофон увеличивает звук, что позволяет тоже лучше слышать .
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