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Чистота- что такое нивинность-нередко используется в качестве синонима нравственной чистоты, отсутствия знания как хороших, так и плохих сторон жизни, отсутствия опыта и оценок. Чистота- отсутствие грязи Когда человек еще не сталкивался с чем либо плохим в его жизни, который еще не совсем вырос и видит мир в розовых очках.