В чем причина постоянного состава вещества?
Химия
В чем причина постоянного состава вещества?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Закон постоянства состава (Ж. Л. Пруст, 1801—1808гг.) — любое определенное химически чистое соединение, независимо от способа его получения, состоит из одних и тех жехимических элементов, причём отношения их масс постоянны, а относительные числа их атомов выражаются целыми числами. Это один из основных законовхимии.
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