В чем причина постоянного состава вещества?

Химия
В чем причина постоянного состава вещества?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Закон постоянства состава (Ж. Л. Пруст, 1801—1808гг.) — любое определенное химически чистое соединение, независимо от способа его получения, состоит из одних и тех жехимических элементов, причём отношения их масс постоянны, а относительные числа их атомов выражаются целыми числами. Это один из основных законовхимии.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Что такое нивинность
Ответить
Математика
Математика 4 кл. чекин 1 часть стр 43 ном 123-124
Ответить
Русский язык
Даю 40 балов! Помогите пожалуйста, с № 10
Ответить
История
Почему началась Вторая мировая война? Можно ли было ее избежать, если бы Великобритания, Франция и Польша уступили требованиям Гитлера в 1939 году?
Ответить
Русский язык
Как обосновать правописание причастия в данном предложении: Исторические надпис?? и герб Российской империи, размещавшийся ранее над входом.
Ответить