Из непрозрачного мешочка вынимают шарики с номерами,и известно,чтоинформационно?? сообщение о номере шарика несет 5 битов информации.определить количесто шариков в мешочке.

Информатика

Из непрозрачного мешочка вынимают шарики с номерами,и известно,чтоинформационно?? сообщение о номере шарика несет 5 битов информации.определить количесто шариков в мешочке.

Автор: Гость