Из непрозрачного мешочка вынимают шарики с номерами,и известно,чтоинформационно?? сообщение о номере шарика несет 5 битов информации.определить количесто шариков в мешочке.
Информатика
Из непрозрачного мешочка вынимают шарики с номерами,и известно,чтоинформационно?? сообщение о номере шарика несет 5 битов информации.определить количесто шариков в мешочке.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Найдем количество шариков используя формулу Хартли N=2^i i-это количество информации, N- количество событий, тогда 2^5=32, значит шариков будет равно 32.
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Литература