Жанр каких из перечисленных произведений можно определить как сказка-быль? А)неизвестный цветок А.П. Платонова, Б) левша Н,С. Лескова. в)Кладовая солнце М.М.Пришвина.

Литература

Жанр каких из перечисленных произведений можно определить как сказка-быль? А)неизвестный цветок А.П. Платонова, Б) левша Н,С. Лескова. в)Кладовая солнце М.М.Пришвина.

Автор: Гость