Жанр каких из перечисленных произведений можно определить как сказка-быль? А)неизвестный цветок А.П. Платонова, Б) левша Н,С. Лескова. в)Кладовая солнце М.М.Пришвина.
Литература
Жанр каких из перечисленных произведений можно определить как сказка-быль? А)неизвестный цветок А.П. Платонова, Б) левша Н,С. Лескова. в)Кладовая солнце М.М.Пришвина.
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Неизвестный цветок А.П. Платонова Кладовая солнце М.М.Пришвина
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