Решить систему 4x-8lt;12+8x 4xlt;-36 (это одна система)
Математика
Решить систему 4x-8lt;12+8x 4xlt;-36 (это одна система)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4x-8x меньше 12+8 =4x=20 меньше 5 x меньше -9
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