56-40+35-50+267-97= ПОМОГИТЕ!!!!

Математика
56-40+35-50+267-97= ПОМОГИТЕ!!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
56-40+35-50+267-97=171
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