Сколько будет 2+2×2. Пожалуйста!!!
Алгебра
Сколько будет 2+2×2. Пожалуйста!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6=2×2+2 верно ну как
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