Помогите решить премер:4,6×3,4-0,34

Математика
Помогите решить премер:4,6×3,4-0,34
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
  премер 4,6*3,4-0,34= 15,3
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
36+y=74 помогите плиз
Ответить
Информатика
При нажатии клавиши END: Выберите один ответ: курсор перемещается в конец текущей страницы курсор перемещается в конец текущей строки кур...
Ответить
Математика
В спортзале купили 42 мяча. Волейбольных и баскетбольных-30,а баскетбольных и футбо??ьных -27.Сколько и каких мячей купили?
Ответить
Геометрия
Периметр параллелограмма равен 96 см, найдите меньшую сторону параллелограмма если она в 3 раза короче другой
Ответить
Физика
Какое количество воды можно нагреть на 10 градусов Цельсия сообщив ей 84 килоджоули теплоты.
Ответить