Рассказать, о чем говорит Ломоносов во вступлении ,,Оды на день восшествия Елисаветы Петровны 1747 годы" Помогите пожалуйста!!! Заранее Спасибо!!!
Литература
Рассказать, о чем говорит Ломоносов во вступлении ,,Оды на день восшествия Елисаветы Петровны 1747 годы" Помогите пожалуйста!!! Заранее Спасибо!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ломоносов говорит о счастье всех людей. И царица Елизавета выступает залогом их спокойствия и счастья: Когда на трон она вступила, Как вышний подал ей венец, Тебя в Россию возвратила, Войне поставила конец. Ломоносов очень сильно идеализирует царицу Елизавету Петровну.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
Информатика
При нажатии клавиши END: Выберите один ответ: курсор перемещается в конец текущей страницы курсор перемещается в конец текущей строки кур...
Математика
В спортзале купили 42 мяча. Волейбольных и баскетбольных-30,а баскетбольных и футбо??ьных -27.Сколько и каких мячей купили?