Рассказать, о чем говорит Ломоносов во вступлении ,,Оды на день восшествия Елисаветы Петровны 1747 годы" Помогите пожалуйста!!! Заранее Спасибо!!!

Литература
Рассказать, о чем говорит Ломоносов во вступлении ,,Оды на день восшествия Елисаветы Петровны 1747 годы" Помогите пожалуйста!!! Заранее Спасибо!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ломоносов говорит о счастье всех людей. И царица Елизавета выступает залогом их спокойствия и счастья: Когда на трон она вступила, Как вышний подал ей венец, Тебя в Россию возвратила, Войне поставила конец. Ломоносов очень сильно идеализирует царицу Елизавету Петровну.
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