Найдите координаты точек А и В , если известно, что расстояние между ними равно 8 единичным отрезкам , а координата точки С - середины отрезка АВ, равна 3.

Математика

Найдите координаты точек А и В , если известно, что расстояние между ними равно 8 единичным отрезкам , а координата точки С - середины отрезка АВ, равна 3.

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