Найдите координаты точек А и В , если известно, что расстояние между ними равно 8 единичным отрезкам , а координата точки С - середины отрезка АВ, равна 3.
Математика
Найдите координаты точек А и В , если известно, что расстояние между ними равно 8 единичным отрезкам , а координата точки С - середины отрезка АВ, равна 3.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
AB=8 см AC= 4 см; CB= 4 см В= 4+3=7, координата точки В равна 7. А= 3-4= -(4-3)= -1, координата точки А равна -1.
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