Сочинение (описание )этой картины Пожалуйста .Очень-очень срочно надо .Сама не успеваю написать

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Удивительная картина Михаила Васильевича Нестерова " Ведение отроку Варфоломею" В основу картины легла одна из историй Жития Преподобного Сергия Радонежского.Отроку Варфоломею никак не давалась грамота, он встретил инока на лугу, и попросил его помолиться о нем Господу. Эта встреча изображена на картине. Мы видим в центре картины двух ее героев- отрока и старца. На картине отрок Варфоломей изображен в светлой , простой, крестьянской рубахе, на поясе - кнут для лошадей, отец послал Варфоломея искать лошадь. Его глаза серьезно смотрят на святого старца. Не случайно мальчик в белой рубахе, а старец в темных одеждах. это юность и мудрость старика. Лицо инока скрыто , его образ как бы таинственный. Голову окружает золотой нимб. Нимб нарисован не ярко. Пейзаж на картине изображен спокойными красками. Мне кажется, он даже немного сказочный. На заднем плане мы видим поля колосящейся пшеницы, темные покосившиеся избы, деревянная церковь с коло­кольней и голубыми куполами , березки и елочки и река с чистой прозрач­ной водой. «Картина эта — как хрустальный светильник, зажженный художником во славу своей страны, своей России. Самое замечательное в этой картине — пей­заж. В чистом, как ключевая вода, воздухе виден каждый листок, каждый скромный венчик полевого цветка, каждая травинка и крошечная девочка-березка. Все это кажется драгоценным. Да так оно и есть». Так написал К. Паустовский. Его очень впечатлил пейзаж, изображенный Михаилом Васильевичем Нестеровым: