Какие теплые морские течения вы знаете? помогите)

Геометрия
Какие теплые морские течения вы знаете? помогите)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ТЕПЛЫЕ ТЕЧЕНИЯ ТИХОГО ОКЕАНА Северное тихоокеанское течение Аляскинское течение Течение Куросио Межпассатное противотечение Южнопассатное течение Течение Кромвеля Восточное Австралийское течение ХОЛОДНЫЕ ТЕЧЕНИЯ ТИХОГО ОКЕАНА Калифорнийское течение Перуанское течение Течение западных ветров Т. о в Тихом океане 7 теплых и 3 холодных течения!
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