Скачущей причастие опредлить вид время возвратность переходность

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Скачущей причастие опредлить вид время возвратность переходность
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Возвратные причастия и деепричастия образуются от возвратных глаголов с суффиксом (постфиксом -ся, -сь) - кусаться - кусающийся (прич.) - кусаясь (дееприч.) Переходность определяется так - у причастия или деепричастия должны быть зависимые слова в вин.падеже без предлога -  читающий книгу, читая книгу. Вид - совершенный, несовершенный определяешь по вопросу - делать - несов. сделать - сов.
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