Скачущей причастие опредлить вид время возвратность переходность

Гость: Гость:

Возвратные причастия и деепричастия образуются от возвратных глаголов с суффиксом (постфиксом -ся, -сь) - кусаться - кусающийся (прич.) - кусаясь (дееприч.) Переходность определяется так - у причастия или деепричастия должны быть зависимые слова в вин.падеже без предлога - читающий книгу, читая книгу. Вид - совершенный, несовершенный определяешь по вопросу - делать - несов. сделать - сов.