Сравните значения выражений n+4 4+n (n+2)+7 n+0 n-0 n-1-4 n-(4+1) n-6 27-n n-7 24-(n+7) в пустых впишите больше или меньше

Математика

Сравните значения выражений n+4 4+n (n+2)+7 n+0 n-0 n-1-4 n-(4+1) n-6 27-n n-7 24-(n+7) в пустых впишите больше или меньше

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