Очень надо!!!какой храм был построен при Иване 4?
История
Очень надо!!!какой храм был построен при Иване 4?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Храм Василия Блаженного
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