Номер 7 , помогите пожалуйста

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Номер 7 , помогите пожалуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1. ...is the cutest 2. ...is the highest 3. ...is the widest 4. ...is the lightest 5. ...is the biggest 6. ...is the strongest 7. ...is the newest 8. ...is the oldest
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