Номер 728, я знаю это легко, но мне лень решать

Математика
Номер 728, я знаю это легко, но мне лень решать
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Гость:
Первое число 9.009,второе число 95.436
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