2/55 математика 4 класс 2 часть

Математика
2/55 математика 4 класс 2 часть
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
55/2 = 27 целых 1/2 ну и всё
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Пожалуйста номер 3 4 5
Ответить
Математика
Решите пожалуйста просто не поняла номер 1146 (на листочке)
Ответить
Русский язык
Морфологический разбор слова случае
Ответить
Алгебра
Расположите в порядке возрастания числа a,b и c,если a-b меньше 0, c-b больше 0
Ответить
Химия
Помогите решить пожалуйста 2 вариант
Ответить