Помогите решить пожалуйста 2 вариант

Химия
Помогите решить пожалуйста 2 вариант
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1) a) Fe(NO3)3 + 3NaOH= Fe(OH)3 + 3NaNO     б) NaNO3 + KOH = NaOH + KNO3 2) Ca(NO3)2+ H3PO4= Ca3(PO4)2 + HNO3 Задача Дано:  m (S)= 120г Fe ----------------- m (FeS)=? ----------------- Fe + S= FeS 2) Ищем n(S) n (S)= m:M M(S)= 32 г/моль n(S)= 120:32=3.75 моль n (FeS)= n (S)= 3.75 3) m=Mn M (FeS)= 56+32= 88 г/моль m(FeS)= 88 x 3.75= 330 г.  Ответ: m (FeS)= 330 г
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Установите порядок действий в выражениях и найдите их значения
Ответить
Русский язык
Разберите под четверкой пожалуйста очень нужно Разнотравье-это сплетение , соте?? разнообразных цветов, раскинувшихся сплошными озерами по поймам...
Ответить
Химия
Помогите решить хотя бы несколько задач)
Ответить
Биология
Вспомните где обитают лягушки. Какие особенности строения помогают им вести тако?? образ жизни
Ответить
Русский язык
Морфологический разбор слова ожидая
Ответить