Помогите решить пожалуйста 2 вариант
Химия
Помогите решить пожалуйста 2 вариант
Ответ(ы):
Гость:
1) a) Fe(NO3)3 + 3NaOH= Fe(OH)3 + 3NaNO б) NaNO3 + KOH = NaOH + KNO3 2) Ca(NO3)2+ H3PO4= Ca3(PO4)2 + HNO3 Задача Дано: m (S)= 120г Fe ----------------- m (FeS)=? ----------------- Fe + S= FeS 2) Ищем n(S) n (S)= m:M M(S)= 32 г/моль n(S)= 120:32=3.75 моль n (FeS)= n (S)= 3.75 3) m=Mn M (FeS)= 56+32= 88 г/моль m(FeS)= 88 x 3.75= 330 г. Ответ: m (FeS)= 330 г
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