Разберите под четверкой пожалуйста очень нужно Разнотравье-это сплетение , соте?? разнообразных цветов, раскинувшихся сплошными озерами по поймам рек.
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Разберите под четверкой пожалуйста очень нужно Разнотравье-это сплетение , соте?? разнообразных цветов, раскинувшихся сплошными озерами по поймам рек.
Ответ(ы):
Гость:
Разнотравье (подлеж. -это сплетение (сказ.) сотен (обстоят.) разнообразных (опред.) цветов (определение) , раскинувшихся сплошными озерами по поймам рек (определение, выраж. причастн.оборотом. Предлож. повествоват., невосклиц, простое, двусоставное, распространенное, осложнено обособленным определением, выраженным причастным оборотом.
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