Установите порядок действий в выражениях и найдите их значения

Математика
Установите порядок действий в выражениях и найдите их значения
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Первое действие в скобках, второе действие умножение или деление, третье действие это или сумма или разность в 1 примеру =30 во 2 25 в 3=8  а дальше можно и самому подумать 
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