Установите порядок действий в выражениях и найдите их значения
Математика
Установите порядок действий в выражениях и найдите их значения
Ответ(ы):
Гость:
Первое действие в скобках, второе действие умножение или деление, третье действие это или сумма или разность в 1 примеру =30 во 2 25 в 3=8 а дальше можно и самому подумать
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