Расположите в порядке возрастания числа a,b и c,если a-b меньше 0, c-b больше 0

Алгебра
Расположите в порядке возрастания числа a,b и c,если a-b меньше 0, c-b больше 0
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
C,b,a в следующий раз, чтобы было проще решать, подставляй цифры, например: a-b<0 , значит нужно подобрать выражение, чтобы ответ получился меньше нуля, т.е. а=1, b=2, т.к. 1(a)-2(b)=-1(-1<0) дальше чтобы ответ получился больше нуля, за b берем тоже число, что и в первом выражении, т.е. с-2= больше 0, подстаалчем число больше 2(чтоб положительное получилось) , например 3, 3-2=1, один больше нуля, и получилось, с(3),b(2),a(1)
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