Номер 8 решите пожалуйста
Математика
Номер 8 решите пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Левая фигура так и останется, а правую переверни влево .и соедини их)
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