Номер 819 плиз помогите
Математика
Номер 819 плиз помогите
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
30- ответ 900÷30=30 30-24-3-2=1 1часть=30
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