В первый день экскурсии класс проделал 134 км или 40% планируемого маршрута,а во второй день - 100км. Сколько километров предстоит преодолеть ребятам за третий день?

Математика

В первый день экскурсии класс проделал 134 км или 40% планируемого маршрута,а во второй день - 100км. Сколько километров предстоит преодолеть ребятам за третий день?

Автор: Гость