В первый день экскурсии класс проделал 134 км или 40% планируемого маршрута,а во второй день - 100км. Сколько километров предстоит преодолеть ребятам за третий день?
Математика
В первый день экскурсии класс проделал 134 км или 40% планируемого маршрута,а во второй день - 100км. Сколько километров предстоит преодолеть ребятам за третий день?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Составим пропорцию 134км ---- 40% , Хкм ---- 100% ; Х = 134 * 100 : 40 = 335 км ( составляет весь путь); 2) 335км - 134км - 100км =101км ( предстоит пройти за 3-й день).
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