Прямоугольник вписан в прямоугольный треугольник так, что один из углов прямоуго??ьника совпадает с прямым углом треугольника. Катеты треугольника равны 4 и 8 см. Каковы должны быть размеры прямоугольника, что бы он имел наибол...
Математика
Прямоугольник вписан в прямоугольный треугольник так, что один из углов прямоуго??ьника совпадает с прямым углом треугольника. Катеты треугольника равны 4 и 8 см. Каковы должны быть размеры прямоугольника, что бы он имел наибольшую площадь?
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