Сквер имеет прямоугольную форму. Его длина равна 50 м, а ширина 20 м. 1/5 сквера занима??т игровая площадка, а остальная площадь отведена под деревья и кусты. Найди площадь, отведенную под деревья и кусты??
Математика
Сквер имеет прямоугольную форму. Его длина равна 50 м, а ширина 20 м. 1/5 сквера занима??т игровая площадка, а остальная площадь отведена под деревья и кусты. Найди площадь, отведенную под деревья и кусты??
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Ответ:800 метров занимают деревья и кусты
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