Номер 9 есеп помогите

Математика
Номер 9 есеп помогите
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Т.к. в 1 дм 10 см а в 1 м 10 дм ответ будет такой 9дм1см-36см+2дм7см=82см или 8дм2см 4м+3м7дм-5м8дм=1м9дм или 1м 90см 4дм5см+3дм-1дм7см= 5дм 8 см 8м-5м3дм+4м7дм= 7м 4дм или 7метров 40 сантиметров
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