Скорость вертолёта в 6 раз больше скорости машины.Вертолёт пролетел за 2 ч на 510 км ??ольше,чем машина проехала за это же время.Найди скорость вертолёта и скорость машины.
Математика
Скорость вертолёта в 6 раз больше скорости машины.Вертолёт пролетел за 2 ч на 510 км ??ольше,чем машина проехала за это же время.Найди скорость вертолёта и скорость машины.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х - скорость машины, тогда скорость вертолета 6х Отсюда 6х*2 - х*2 = 510 12х - 2х = 510 10х = 510 х = 51, т. е скорость машины. 51*6 = 306 скорость вертолета
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