Скорость вертолёта в 6 раз больше скорости машины.Вертолёт пролетел за 2 ч на 510 км ??ольше,чем машина проехала за это же время.Найди скорость вертолёта и скорость машины.

Математика

Скорость вертолёта в 6 раз больше скорости машины.Вертолёт пролетел за 2 ч на 510 км ??ольше,чем машина проехала за это же время.Найди скорость вертолёта и скорость машины.

Автор: Гость