6,75 – 6,75 ∙ (0,45 – 6,72 : 6,4).0,15-0,96/-3/8+0,175 решить
Математика
6,75 – 6,75 ∙ (0,45 – 6,72 : 6,4).0,15-0,96/-3/8+0,175 решить
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. =6,75*(1-(0,45-1,05))= 6,75*(1-(-0,6)= 6,75*(1+0,6)= 6,75*1,6= 10,8 2. 0,15-0,96/ (-3/8) +0,175= 0,15*(1- 6,4/(-3/8)) + 0,175= 0,15*(1-(6,4*(-8/3)) + 0,175= 0,15*(1-(-51,2/3)) + 0,175= 0,15*(1+17 0,2/3)+0,175= 0,15*(18 0,2/3) + 0,175= 0,15*(18 2/10*1/3) + 0,175= 0,15 * 18 1/15 + 0,175= 0,15 * 271/15 + 0,175= 0,01*271 + 0,175=2,71+0,175= 2,885
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