Какие слова нельзя переносить: окунь, поэт, утро, жизнь, песня, змея, Оля, Ольга, осы, ёлка, ели
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Какие слова нельзя переносить: окунь, поэт, утро, жизнь, песня, змея, Оля, Ольга, осы, ёлка, ели
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Оля осы ели понятноооо
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