Спиши текст разделяя границы предложений.весь огромений мир вокруг меня полон та??н я буду откривать всю жизнь ето самое интересное и увлекательное занятие в мире
Русский язык
Спиши текст разделяя границы предложений.весь огромений мир вокруг меня полон та??н я буду откривать всю жизнь ето самое интересное и увлекательное занятие в мире
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Весь огромений мир вокруг меня полон тайн. я буду откривать всю жизнь. ето самое интересное и увлекательное занятие в мире!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
C.Т.Аксаков-Детские годы Багрова-внука служащие продолжение семейной хроники, Пер??ая весна в деревне отрывок.Вопрос,Найдите в тексте описание прир...
Математика