Спиши текст разделяя границы предложений.весь огромений мир вокруг меня полон та??н я буду откривать всю жизнь ето самое интересное и увлекательное занятие в мире

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Спиши текст разделяя границы предложений.весь огромений мир вокруг меня полон та??н я буду откривать всю жизнь ето самое интересное и увлекательное занятие в мире
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Весь огромений мир вокруг меня полон тайн. я буду откривать всю жизнь. ето самое интересное и увлекательное занятие в мире!
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