Из школы домой Юля вышла в 13часов 35минут. Сегодня ей надо зайти по пути в магазин з?? покупками. Она рассчитывает затратить 25 минут на покупки и 17 минут на дорогу. В котором часу Юля планирует добраться из школы домой? Пож...
Математика
Из школы домой Юля вышла в 13часов 35минут. Сегодня ей надо зайти по пути в магазин з?? покупками. Она рассчитывает затратить 25 минут на покупки и 17 минут на дорогу. В котором часу Юля планирует добраться из школы домой? Пожалуйста помогите и побыстрее!!!!!!! Заранее спасибо!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
13:35 - начало похода в магазин. 13:35+00:25=14:00 (время,после шоппинга) 14:00+00:17=14:17 (время,когда девочка доберется до дома)
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