Из школы домой Юля вышла в 13часов 35минут. Сегодня ей надо зайти по пути в магазин з?? покупками. Она рассчитывает затратить 25 минут на покупки и 17 минут на дорогу. В котором часу Юля планирует добраться из школы домой? Пож...

Математика

Из школы домой Юля вышла в 13часов 35минут. Сегодня ей надо зайти по пути в магазин з?? покупками. Она рассчитывает затратить 25 минут на покупки и 17 минут на дорогу. В котором часу Юля планирует добраться из школы домой? Пожалуйста помогите и побыстрее!!!!!!! Заранее спасибо!

Автор: Гость