К какому классу относят цветковые растения которые имеют стержневую корневую систему и сетчатое жилкование литьев
Биология
К какому классу относят цветковые растения которые имеют стержневую корневую систему и сетчатое жилкование литьев
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Относят к классу двудольные (например фасоль)
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